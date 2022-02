Giro di Andalusia, la Eolo-Kometa schiera i big

Il Giro di Andalusia / Ruta del Sol è uno dei primi test importanti, a livello di corse a tappe, in vista della primavera del ciclismo e per questo ha attirato numerosi corridori di alto livello, pur con qualche defezione (Nibali, Valverde e Ulissi, tra gli altri) dovute alla positività per covid. All’appuntamento, come abbiamo spiegato ieri, parteciperà Alessandro Covi – maglia UAE Emirates – con l’intento di bissare il successo colto sabato scorso alla Vuelta Murcia.

Tra chi spera di fare il colpo c’è però anche la Eolo-Kometa che nella gara del Sud della Spagna schiera una delle migliori formazioni possibili. Nell’elenco iscritti del team con sede varesotta spiccano infatti i nomi di Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese e Diego Rosa, ovvero le due conferme più importanti rispetto allo scorso anno e il nuovo acquisto più rilevante della “campagna acquisti” invernale. Con loro anche Francesco Gavazzi, che ha l’esperienza e la qualità per fare da regista in corsa della squadra ma pure per provare a fare risultato personale.

La squadra diretta in ammiraglia da Jesus Hernandez sarà completata dagli spagnoli Alejandro Ropero e Diego Pablo Sevilla e dal britannico Mark Christian per una formazione che appare compatta e molto interessante dal punto di vista del lavoro in corsa. Albanese è l’uomo più in vista del momento: il salernitano è andato spesso vicino al successo lo scorso anno senza mai coglierlo ed è proiettato verso l’obiettivo come si è già visto con le tre top ten di questa prima parte di stagione (10° al Valencia, 3° al Calvia, 9° all’Almeria).

È però chiaro che anche la stellina Fortunato proverà, almeno in parte, a farsi notare: lo scalatore bolognese ha come principale obiettivo la classifica al Giro d’Italia ma sa che in queste gare di avvicinamento (ancor più la Tirreno Adriatico) può testare la condizione ma soprattutto il proprio modo di correre e il livello di avversari di altissimo profilo. In Andalusia ci saranno, tra gli altri, Lopez e Lutsenko per l’Astana, Mas e Sosa per la Movistar, Yates per la BikeExchange, Landa e Caruso per la Bahrain-Victorious, Woods e Clarke per la Israel e così via. “Fortu” ha due sole gare nelle gambe, ma l’esordio nel “Murcia” vinto da Covi è stato molto incoraggiante visto che il 25enne è rimasto con i migliori terminando al 13° posto.

«Abbiamo una squadra forte, che ruoterà intorno ad Albanese nella ricerca di vittorie – conferma il ds Hernandez – Lavoreremo per dargli protezione e supporto, in modo che possa sfruttare la grande forma con cui ha iniziato la stagione. Allo stesso modo, ci occuperemo di Fortunato con l’idea di ottenere una buona classifica generale in una Vuelta a Andalucía che sarà molto dura. Non ci sono giorni facili, il percorso prevede sempre passi di montagna all’inizio o imboscate nella parte finale. E sono sicuro che sapremo come approfittarne per ottenere buoni risultati». Cinque le tappe, nessuna delle quali pianeggiante, tutte con asperità più o meno marcate lungo il percorso per un tracciato che non consente mai di tirare il fiato. Ci sarà però un solo arrivo al termine di una salita, nell’ultima giornata, a Chiclana de Segura.