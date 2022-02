Gran colpo Castellanzese: vittoria in 10 a Desenzano

La Castellanzese inanella la terza vittoria consecutiva: in inferiorità numerica dal 40′ della prima frazione – causa espulsione di Mazzola – i neroverdi trovano tre punti pesantissimi sul campo del Desenzano Calvina. A trovare la rete è ancora una volta Mario Chessa, che al 41′ della ripresa fa esplodere i tifosi neroverdi.

LA PARTITA

Ritmi altissimi sin dal 1′ di gioco con ambo le squadre che vanno alla ricerca del tap in vincente. Al 5′ Marangon da calcio piazzato fa venire i brividi a tutti, ma la sfera scheggia solo il legno. Desenzano che spinge e al quarto d’ora rischia tantissimo la Castellanzese: padroni di casa che attaccano a pieno organico solo Mazzola riesce a frenare il tiro di Ferrara; una manciata di secondi dopo è Alushaj a salvare i suoi, concedendo l’angolo. Al 17′ Ricozzi sbaglia il retropassaggio e regala la sfera a Chessa che prova la conclusione potente, solo il palo nega la gioia all’attaccante neroverde. Due minuti dopo lo stesso Ricozzi prova a farsi perdonare con una sassata, Cincilla ha i riflessi pronti. La risposta della Castellanzese è immediata con Chessa che serve al bacio Esposito: il tiro non si abbassa a dovere e si spegne oltre la traversa. Alla mezz’ora ancora Esposito insidioso, Giani ribatte il tiro con un’incornata provvidenziale. Una manciata di minuti dopo punizione chirurgica di Chessa, Mazzola viene steso e la sfera si spegne sul fondo. Al 36′ ennesimo miracolo di Cincilla su Ferrara che viene lasciato troppo libero sulla fascia sinistra. Al 40′ Piran sbaglia il controllo della sfera, Aliù si lancia a rete ma viene steso da Mazzola: fallo da chiara occasione e rosso diretto per il difensore centrale. Primo tempo che si conclude a reti inviolate.

In avvio ripresa Cotta opta per il doppio cambio, vista l’inferiorità numerica: fuori Piran e Acquistapace, dentro Pisan e Micheli. Castellanzese che soffre ma che continua a spazzare ogni sortita avversaria; Desenzano che prova a bucare la retroguardia ospite in molteplici occasioni, ma troppo spesso Aliù e Marangon sono in posizione di offside. Al 17′ Gerevini prova l’incornata ma è un nulla di fatto, poi l’assistente ferma per fuorigioco di Aliù. Al 22′ Marangon prova la conclusione: il 10 bresciano tocca un palo che ancora vibra. È una Castellanzese che soffre, ma che continua a resistere agli urti del Desenzano, grazie alla retroguardia solida ma soprattutto a un Cincilla in grande, grandissimo rispolvero. Al 41′ la coppia d’attacco neroverde fa sognare i propri tifosi, Colombo – aiutato dallo sbaglio di Turlini – serve Chessa che defilato sulla destra salta l’avversario e trova il vantaggio, segnando un eurogol pesantissimo. Al 48′ Micheli salva i suoi dal possibile pareggio di Agazzi, spazzando praticamente sulla linea. Al triplice fischio è tripudio neroverde.

Le parole di mister Corrado Cotta: «Anzitutto voglio spendere due parole per l’avversario, una squadra forte e di grandissima qualità e intensità. Noi siamo riusciti a restare compatti e nel secondo tempo abbiamo sfruttato l’occasione avuta. Chessa? Un eurogol, ha questi colpi ed è un giocatore che può spostare gli equilibri. Cincilla è un portiere esperto per la categoria e oggi più che mai è stato decisivo, come del resto la squadra intera. Ora non montiamoci la testa, abbiamo vinto una partita ma il cammino è sempre lungo».

Desenzano Calvina – Castellanzese 0-1 (0-0)

Marcatori: 41′ st Chessa (C)

Desenzano Calvina: Sellitto, Agazzi, Perotta (34′ st Turlini), Ricozzi, Giani, Munaretto, Rossi (27′ st Spini), Gerevini, Aliù, Marangon (24′ st Ferrari), Ferrara (33′ st Franzoni). A disp. Rovelli, Pinardi, Ricciardi, Campagna, Zaccariello. All. Florindo.

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Perego, Alushaj, Chessa, Esposito, Colombo (43′ st Travellini), Mazzola, Piran (1′ st Pisan), Raso, Acquistapace (1′ st Micheli). A disp. Asnaghi, Nuzzo, Gazzetta, Mei, Praderio, Brusa. All. Cotta.

Arbitro: Ursini di Pescara (Bennici di Agrigento e Gennuso di Caltanissetta)

Ammoniti:Agazzi (D), Acquistapace (C), Giani (D).

Espulso: 40′ pt Mazzola (C)

SERIE D GIRONE B – XXVI GIORNATA

Arconatese – Villa Valle 2-3; B. Olginatese – Crema 0-1; Brusaporto – Breno 1-0; Desenzano – Castellanzese 0-1; Caravaggio – Real Calepina 0-1; Casatese – Legnano 2-0; Folgore Caratese – Leon 1-0; Ponte San Pietro – Sangiuliano City 2-3; Sona – Sporting Franciacorta 1-1; Vis Nova – Virtus Cbg 3-1.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 56; Brusaporto 47; Folgore Caratese 46; Legnano 43; Desenzano, Arconatese, Casatese 42; Virtus CBg 37; Crema 36; Breno 35; Sporting Franciacorta 34; Castellanzese 31; Ponte San Pietro 30; Sona 29; Real Calepina 27; Vis Nova 26; Caravaggio 25; B. Olginatese 24; Leon, Villa Valle 21.