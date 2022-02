Ilenia Romano, per la prima volta un dirigente donna al Commissariato di Legnano

Ilenia Romano, classe 1978, vicequestore della Polizia di Stato, nata a Milano da una famiglia di origini campane. È il profilo del primo dirigente donna al Commissariato di Legnano che si è presentata oggi, martedì 8 febbraio, alla stampa locale.

Nel suo racconto, la decisione di entrare in Polizia dopo la strage di Capaci. Proprio Palermo (dove ha lavorato con il prefetto Alessandro Marangoni), con tutta la sua storia e le sue problematiche, ne ha “plasmato” il carattere, consolidando la scelta di vestire la divisa da poliziotto. Dopo il rientro a Milano (prima come funzionario addetto nell’ufficio Prevenzione generale e poi nel Commissariato Centrale), la dott.ssa Romano ha guidato due Commissariati: quello di Città Studi e l’ultimo di Lorenteggio, dove è stato trasferito il dottor Umberto D’Auria, dirigente in città negli ultimi quattro anni.

Legnano rappresenta il primo incarico come dirigente in un commissariato distaccato, per la dott.ssa Romano, apparsa particolarmente sensibile ai reati di violenza di genere: fenomeno trasversale che colpisce tutte le fasce sociali. Legnano, su questo fronte, ricordiamo, è capofila della Rete Antiviolenza. Particolare attenzione anche al disagio giovanile diffuso in città, per il quale risultano importanti le attività di formazione, così come per la sicurezza in generale del territorio.

La speranza è riposta in nuovi arrivi in via Gilardelli: altri agenti che possano rafforzare le fila della Polizia di Stato a Legnano, impegnata a fronteggiare le numerose richieste che arrivano dalla città. In ogni caso, per la dott.ssa Romano, il Commissariato è considerato un luogo aperto a tutti i cittadini, le cui segnalazioni saranno opportunità di una reciproca collaborazione.