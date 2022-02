Incendio a Malnate, le fiamme hanno raggiunto Monte Morone

Continua il duro lavoro di spegnimento dell’incendio scoppiato nella serata di domenica 6 febbraio e reso ancora più complicato dal forte vento che spinge e alimenta le fiamme. Lunedì mattina si sono riattivati dei focolai in tutta la zona boschiva e i vigili del fuoco proseguono nell’opera di contrasto, supportati dalla Protezione Civile, dalla Guardie Ecologiche volontarie. Sul luogo è giunto anche il Dos (direttore operazioni di spegnimento) e dal primo pomeriggio è arrivato anche il supporto aereo di due canadair.



Il comunicato del Comune di Malnate:

Si invita la cittadinanza a NON AVVICINARSI per alcun motivo all’incendio in corso presso la zona di Monte Morone. I cittadini residenti nella zona sono invitati A NON USCIRE DI CASA per permettere agli elicotteri di intervenire in sicurezza.

I comuni di Solbiate Con Cagno e Malnate sono sul luogo con Vigili del Fuoco, squadra anti incendio boschivo, protezione civile, GEV, carabinieri, polizia locale e ufficio tecnico per controllare la situazione e cercare di tenerla il più possibile sotto controllo.

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE!

Sono diversi i focolai accesi ed è stato intaccato anche Monte Morone, lo storico sito malnatese, punto più alto della città, che ha al suo interno anche il Santuario. Solo una parte della cappella ha subito dei danni, grazie al tempestivo arrivo dei vigili del fuoco che hanno evitato guai ulteriori. Monte Morone è stato bonificato e la situazione è sotto controllo ma i boschi intorno vedono attivi diversi focolai.

Il fumo, spinto dal vento, ha invaso Rovera e altre zone della città e la nuvola nera è ben visibile a diversi chilometri di distanza.