“Grazie di cuore, il vostro lavoro ha salvato il Monte Morone”

Una piazza colorata e rumorosa, piena di uomini e donne in divisa dagli occhi emozionati e il sorriso sotto la mascherina. Il silenzio è calato solo quando la tromba ha annunciato l’inizio della cerimonia, l’alzabandiera e l’inno di Mameli.

Questa mattina, sabato 19 febbraio, in piazza IV Novembre a Solbiate con Cagno si è tenuta una cerimonia di ringraziamento verso tutte le squadra che all’inizio di febbraio sono intervenute per spegnere l’incendio che per giorni ha interessato i boschi del Monte Morone, arrivando ad avvicinarsi ai centri abitati. Ora di preoccupazione e di angoscia, dove l’intervento delle squadre di diversi territorio, da Malnate a Como, è stato fondamentale. In piazza, dunque, c’erano le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell’antincendio, le forze dell’ordine, i tanti volontari che durante quei giorni di emergenza hanno lavorato in modo coordinato e unito per arginare le fiamme, alimentate dal vento.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi, che insieme al sindaco di Malnate, Irene Bellifemine, ha accolto i tanti rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto essere presenti ad una giornata così importante.

«Il vostro contributo e il vostro intervento è stato fondamentale, non possiamo che ringraziarvi per quello che avete fatto e per quello che farete – ha spiegato il sindaco Broggi, all’introduzione della cerimonia -. La collaborazione tra amministrazioni comunali e le squadre della protezione civile e dell’antincendio è molto importante, così come muoversi in sinergia». Una affermazione condivisa dal sindaco Balifemine che ha sottolineato anche la gratitudine da parte dei malnatesi: «Senza il vostro aiuto non avremmo potuto mai sconfiggere il fuoco. Vi ringrazio a nome di tutti i cittadini, per aver difeso il territorio, luoghi e località anche delle quali siamo molto affezionati. In particolare, porto i ringraziamenti della famiglia Malnati che ha visto il fuoco lambire la propria casa. Questa operazione ha dimostrato che quando si lavora in sinergia si lavora nell’interesse di tutti».

Alessandro Fermi, invece, ha portato i saluti di tutto il Consiglio di Regione Lombardia, di cui è presidente sottolineando: «Tutti noi vi abbracciamo e abbracciamo le vostre famiglie, perché vi sostengono e vi permettono di donare delle ore del vostro tempo all’aiuto del territorio e degli altri. Tutti i cittadini vi sono molto riconoscenti e vi vogliono bene e questo perché quando c’è bisogno ci siete, lo fate con il sorriso e non chiedete nulla in cambio. Complimenti da parte di tutti noi». Il presidente di Provincia di Varese Emanuele Antonelli ha sottolineato il «coraggio e il cuore enorme», mentre il Consigliere regionale Angelo Orsenigo ha sottolineato l’importanza di «attuale politiche per la tutela ambientale che non permettano il ripetersi di situazioni di questo tipo». Infine, a rappresentanza della Provincia di Como è intervenuta Sofia Guanziroli, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Protezione Civile che ha spiegato: «Siete la dimostrazione che insieme si può fare tutto. In questi ultimi anni abbiamo affrontato tante sfide, la pandemia, poi l’emergenza acqua per la siccità e ora il fuoco. Abbiamo aiutato anche altre Regioni e non vi siete mai fermati. Insieme, si può portare a termine qualsiasi obiettivo». La cerimonia si è conclusa con la consegna delle targhe, un piccolo gesto ma molto significativo per tutti coloro che offrono il proprio impegno per l’intera collettività.