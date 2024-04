A Malnate la mostra sull’Annunciazione “Eccomi, tre sillabe d’Amore”

Il Centro di Aiuto alla Vita di Malnate, nel suo 40° di fondazione, organizza la mostra: “Eccomi, tre sillabe d’Amore” La bellezza della vita e il senso del sacro.

L’Annunciazione attraverso immagini e parole per posare lo sguardo sel cuore sul mistero della vita.

Mostra espositiva da sabato 27 Aprile 2024 a Domenica 12 Maggio 2024, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00, presso la Chiesa di San Martino in Malnate.

Per informazioni: cavmalnate@gmail.com

“Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima” – George Bernard Shaw

Abbiamo scelto 12 Annunciazioni famose per guardare le nostre anime attraverso le opere degli artisti che le hanno realizzate.

Un percorso per riscoprire la bellezza di un annuncio, lo stupore, la fiducia, il coraggio, la meraviglia, l’amore per la vita.

Non mancate all’inaugurazione sabato 27 aprile alle ore 21 con letture e musica, chiesa parrocchiale S.Martino a Malnate -Varese

