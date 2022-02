Dopo l’incendio continua la vigilanza sul Monte Morone a Malnate: “Area ancora interdetta al pubblico”

Continua l’attività di sorveglianza della Protezione Civile sul Monte Morone, il colle di Malnate che ad inizio settimana è stato interessato da un incendio.

I volontari dell’antincendio boschivo rimangono infatti a monitorare la zona, pronti ad intervenire in caso di improvvise e pericolose ripartenze.

Proprio per questo la Protezione Civile ricorda anche “che l’area é interdetta ai non addetti ai lavori per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza”.