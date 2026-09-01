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Cimitero di Gurone, Malnate Ideale: “Rifiuti e degrado, bisogna intervenire”

Il gruppo politico segnala la presenza di sacchi abbandonati e scarti edili nell'area adiacente al camposanto chiedendo all'Amministrazione comunale risposte rapide sulla gestione e la sicurezza della zona

cimitero di gurone malnate ideale

L’area adiacente al cimitero di Gurone si trova al centro di una segnalazione da parte del gruppo Malnate Ideale, che denuncia condizioni di forte degrado. Tra i materiali abbandonati figurano sacchi neri dal contenuto non identificabile, rifiuti di varia natura, scarti di cantiere, recinzioni stradali, cavi elettrici e tracce evidenti di sversamenti. La formazione politica locale chiede all’Amministrazione comunale di intervenire al più presto per chiarire le responsabilità della gestione e per ripristinare il decoro nella zona.

«Da semplici cittadini e con il buon senso di ogni bravo padre di famiglia – sottolineano Mario Barel e Fabio Gastaldello – ci chiediamo: è normale che un’area vicino al cimitero si presenti in queste condizioni? Malnate Ideale chiede al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire chi sia responsabile dell’area, perché sia liberamente accessibile e perché non vi sia un’adeguata segnaletica».

L’appello per la tutela e il decoro del territorio

Oltre alla rimozione del materiale e alle verifiche sulla proprietà dell’area, i rappresentanti della formazione politica chiedono un impegno preciso per il monitoraggio della zona.

«Soprattutto – proseguono Barel e Gastaldello – chiediamo di sapere quali controlli siano stati effettuati e quali iniziative l’Amministrazione intenda mettere in campo per rimuovere i materiali presenti e ripristinare condizioni di decoro e sicurezza. Non si chiede nulla di straordinario: solo attenzione, cura del territorio e una risposta concreta ai cittadini».

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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