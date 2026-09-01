Cimitero di Gurone, Malnate Ideale: “Rifiuti e degrado, bisogna intervenire”
Il gruppo politico segnala la presenza di sacchi abbandonati e scarti edili nell'area adiacente al camposanto chiedendo all'Amministrazione comunale risposte rapide sulla gestione e la sicurezza della zona
L’area adiacente al cimitero di Gurone si trova al centro di una segnalazione da parte del gruppo Malnate Ideale, che denuncia condizioni di forte degrado. Tra i materiali abbandonati figurano sacchi neri dal contenuto non identificabile, rifiuti di varia natura, scarti di cantiere, recinzioni stradali, cavi elettrici e tracce evidenti di sversamenti. La formazione politica locale chiede all’Amministrazione comunale di intervenire al più presto per chiarire le responsabilità della gestione e per ripristinare il decoro nella zona.
«Da semplici cittadini e con il buon senso di ogni bravo padre di famiglia – sottolineano Mario Barel e Fabio Gastaldello – ci chiediamo: è normale che un’area vicino al cimitero si presenti in queste condizioni? Malnate Ideale chiede al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire chi sia responsabile dell’area, perché sia liberamente accessibile e perché non vi sia un’adeguata segnaletica».
L’appello per la tutela e il decoro del territorio
Oltre alla rimozione del materiale e alle verifiche sulla proprietà dell’area, i rappresentanti della formazione politica chiedono un impegno preciso per il monitoraggio della zona.
«Soprattutto – proseguono Barel e Gastaldello – chiediamo di sapere quali controlli siano stati effettuati e quali iniziative l’Amministrazione intenda mettere in campo per rimuovere i materiali presenti e ripristinare condizioni di decoro e sicurezza. Non si chiede nulla di straordinario: solo attenzione, cura del territorio e una risposta concreta ai cittadini».
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