Incendio in una palazzina di Casorate Sempione

Curioso episodio a Casorate Sempione, in una palazzina di via 25 aprile: i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che sarebbe stato innescato da un fuoco acceso da un bambino su un balcone (foto d’archivio).

Il fumo è stato segnalato da alcuni abitanti della zona. L’incendio si è sviluppato in una palazzina di più piani e per questo il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto la dotazione completa di autopompa, autobotte e autoscala.

Per fortuna l’incendio è stato poi subito spento dalla autopompa di “prima partenza” arrivata in pochi minuti dal vicino distaccamento di Somma Lombardo. Le operazioni di messa in sicurezza erano ancora in corso intorno alle 13.15.

(Articolo aggiornato alle ore 13.15 di giovedì 17 febbraio 2022)