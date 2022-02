Incidente tra un’auto e un camion sull’A2 a Giornico: un ferito grave

La Polizia cantonale comunica che oggi (mercoledì 9 febbraio) poco prima delle 16.30 sull’autostrada A2 in territorio di Giornico vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Stando a una prima ricostruzione, un 53enne automobilista cittadino tedesco residente in Germania circolava in direzione nord sulla corsia di sorpasso. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è andato a urtare contro un veicolo pesante alla cui guida si trovava un 51enne cittadino ucraino residente all’estero che circolava regolarmente sulla corsia lenta.

Lo scontro è avvenuto tra la parte anteriore destra della vettura e la parte posteriore sinistra del veicolo pesante. Oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Biasca che hanno estratto dalle lamiere uno dei passeggeri dell’auto, un 67enne cittadino tedesco residente in Germania, con l’ausilio di una pinza idraulica. Sul posto anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA, che dopo aver presta to le prime cure, hanno trasportato il 67enne in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato serie ferite. Il conducente 53enne e un altro passeggero della vettura hanno riportato leggere ferite. Illeso il conducente del veicolo pesante. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto dell’A2 interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso. L’autostrada è stata completamente riaperta poco prima delle 18.30.