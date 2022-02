La Castellanzese cade 4-1 in casa della Virtus

Si interrompe la striscia positiva della Castellanzese, che cade 4-1 in casa della Virtus CiseranoBergamo e perde un paio di posizioni in classifica, ripiombando in zona playoff.

Eppure la gara si era aperta al meglio per i neroverdi, con l’immediato gol di Colombo a dare l’illusione di una giornata migliore. Invece con il passare dei minuti la Virtus ha preso il sopravvento e prima dell’intervallo ha ribaltato il risultato con la doppietta di Bardelloni, a segno al 26’ e al 34’, e la rete su rigore di Confalonieri a siglare il 3-1.

Nella ripresa la gara si è innervosita, i bergamaschi sono rimasti in 10 per l’espulsione di Nessi, ma i ragazzi di mister Cotta non sono riusciti a rimettere in equilibrio il risultato e, anzi, hanno subito il 4-1 nel recupero da Jaouhari.