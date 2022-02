La Uyba in campo per la prima volta il Pala Wanny di Firenze

Domenica 20 febbraio ancora una trasferta in Toscana per la Unet e-work Busto Arsizio che sfiderà le padrone di casa de Il Bisonte Firenze (inizio partita ore 17.00).

Stevanovic e compagne calcheranno per la prima volta il taraflex del nuovissimo Pala Wanny, gioiellino da 3500 posti costruito per volontà del patron Wanny Di Filippo e autentico regalo per lo sport cittadino.

La formazione di coach Bellano proverà a cercare la prima vittoria nella sua nuova casa contro una Uyba che dopo la vittoria contro Cuneo, vuole portare a casa altri tre punti preziosi per la sua classifica. Attualmente Firenze è a quota 23 punti in classifica (15 in meno delle farfalle ma con tre gare in meno) e dovrebbero scendere in campo con il sestetto formato dalla regista Cambi, in diagonale con Nwakalor; al centro la coppia Belien-Sylves, in attacco Enweonwu e Van Gesel e a difendere il campo il libero Panetoni.

Nessun problema di formazione per coach Musso che potrà contare su tutte le sue farfalle e che potrebbe anche far ruotare le giocatrici in campo come ha fatto nel recupero contro Cuneo.

Ed è proprio Marco Musso a tenere alta l’attenzione sull’impegno di domenica, consapevole che e toscane sono capaci di dare filo da torcere grazie a un buon gioco in difesa e in battuta: “Firenze è una squadra che, al di là di qualche passo falso, sta facendo un buonissimo percorso. Ha perso Sorokaite, un giocatore molto importante e forse questa cosa un po’ l’ha penalizzata, però anche mercoledì ha giocato una partita positiva contro Scandicci, andando ad un passo dal tie-break. Questo vuol dire che le ragazze del Bisonte sono sul pezzo: difendono e battono molto bene, sarà un’altra partita in cui in nostro muro-difesa dovrà presentarsi con la dovuta attenzione”.

Il Bisonte Firenze – Unet e-work Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze: 2 Sylves, 3 Cambi, 5 Bonciani, 7 Van Gestel, 9 Panetoni (L), 10 Knollema, 11 Belien, 12 Enweonwu, 13 Graziani, 14 Golfieri, 15 Nwakalor, 17 Lapini, 19 Diagne.

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco.

Programma della settima giornata di ritorno

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Delta Despar Trentino

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Vero Volley Monza – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

La classifica: Savino Del Bene Scandicci 43 (15-4); Vero Volley Monza 43 (14-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 40 (14-2); Unet E-Work Busto Arsizio 38 (12-7); Igor Gorgonzola Novara 37 (13-2); Reale Mutua Fenera Chieri 28 (10-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-10); Il Bisonte Firenze 23 (8-8); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-13); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-11); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 15 (5-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11 (3-12); Delta Despar Trentino 10 (2-16).

*Punti (Vinte-Perse)