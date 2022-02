La Uyba torna a vincere nel recupero contro Cuneo

Impegno più facile del previsto per la Uyba che alla e-Work Arena liquida con un netto 3-0 (25-23 25-16 25-12) le piemontesi della Bosca S. Bernardo di Cuneo, nel recupero dell’ultima giornata del girone di andata.

Nessun pensiero per le biancorosse che dopo un primo set vinto in rimonta, dominano il gioco e chiudono il secondo e il terzo in particolare con grande distacco.

Visto l’andamento della partita, coach Musso ha la possibilità di far ruotare anche alcune delle riserve per dare respiro alle sue titolari. Bella prestazione corale per tutte le farfalle, in particolare la coppia di centrali Stevanovic-Olivotto, in grande spolvero; ottima prova per Zannoni, nominata MVP della serata.

A fine partita, soddisfatto coach Marco Musso: “Per noi era fondamentale trovare i tre punti, che mancavano da due partite: abbiamo giocato una partita buona, anche nel primo set dove abbiamo dimostrato carattere nel voler recuperare e vincere. Non era facile con 5 punti di distacco: è stato fondamentale l’ingresso di Ungureanu che ha cambiato ritmo al servizio, cosa che a noi in questo momento viene un po’ difficile. Credo che stasera abbiamo fatto un lavoro di muro-difesa molto importante perché Cuneo ha tante giocatrici forti in attacco. Usciamo bene da un periodo molto intenso dal punto di vista dello sforzo mentale perché è più facile gestire di testa sconfitte nette piuttosto che partite in cui sei lì che te la giochi e poi perdi come è capitato a noi. Sono contento per le ragazze che sono entrate dalla panchina perché si è visto che avevano grande voglia di giocare e dare il proprio contributo”.

La partita

Primo set – La partita inizia in equilibrio, con le due formazioni che si studiano e procedono punto a punto (8-8). Squarcini segna il primo vantaggio per Cuneo (8-9) e Stufi raddoppia (11-12). Le ragazze di coach Pistola ingranano la marcia e allungano grazie a una scatenata Degradi (14-17 e time-out UYBA). Sul 14-18 coach Musso schiera Ungureanu su Bosetti per provare a cambiare il gioco ma la situazione non cambia. Il bel gioco a muro di Stevanovic contribuisce ad accorciare le distanze (17-20), costringendo coach Pistola a fermare il gioco. Finale al cardiopalma, combattuto punto su punto. Gray mette a segno una doppietta (23-22) e Degradi regala il set alle padrone di casa (25-23).

Secondo set – Il set inizia punto a punto (4-4) ma Mingardi scalda subito il braccio e porta Busto sul 9-6. Cuneo sbaglia molto e la Uyba ne approfitta (14-8). Sul finale Battista entra in battuta su Stevanovic, e il set è ormai agli sgoccioli. Chiude Bosetti con un murone (25-16).

Terzo set – Buon avvio per le padrone di casa che volano subito sul 6-1. Pistola prova a fermare il gioco per dare qualche indicazione alle sue ragazze che però non riescono a trovare spazi (12-4). La Uyba tiene le redini della partita e sul 13-6 coach Musso mette in campo Herrera Blanco su Stevanovic. Sul 17-7 spazio anche per Monza, Battista e Ungureanu (dentro per Poulter, Mingardi e Gray). Finale in discesa per le biancorosse che vincono 25-12.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Bosca S. Bernardo Cuneo 3-0 (25-23 25-16 25-12)

Unet e-work Busto Arsizio: Olivotto 7, Mingardi 9, Bosetti 8, Stevanovic 11, Poulter 1, Gray 14, Zannoni (L), Ungureanu 1, Battista 1, Herrera Blanco 1, Monza, Bressan. Non entrate: Cerbino (L), Colombo

Bosca S. Bernardo Cuneo: Signorile 1, Degradi 6, Squarcini 4, Gicquel 11, Jasper 7, Stufi 6, Spirito (L), Kuznetsova 1, Caruso 1, Giovannini, Agrifoglio. Non entrate: Gay (L), Zanette

Arbitri: Piperata, Pozzato.

Note. Busto: ace 3, errori 10, muri 10. Cuneo: ace 3, errori 12, muri 5. Durata set: 27′ 22′ 24′