Lite tra fratelli a Legnano, uno dei due finisce al pronto soccorso

Sabato movimentato nella zona del centro di Legnano dove un alterco tra due fratelli è finito con l’arrivo della Polizia di Stato e di un’ambulanza della Croce Rossa.

Alle 9.30 i uomini si sono messi a discutere così animatamente che uno dei due, un 53enne, è stato soccorso e poi trasportato in codice verde al Pronto soccorso cittadino.

Una vicenda che non è passata inosservata tra i passanti e i residenti, incuriositi soprattutto per l’arrivo degli operatori del soccorso. Con l’intervento degli agenti del Commissariato di via Gilardelli, che hanno svolto le verifiche del caso, la situazione è tornata subito alla normalità.