Ecco l’offerta romantica di GNV: sconti speciali fino al 40%

Questo San Valentino regalati la serenità della promo GNV, puoi sempre annullare la tua prenotazione senza penale, fino a 7 giorni prima dalla data di partenza! Con GNV, dall’11 al 14 febbraio i traghetti per Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia e Spagna costano fino al 40% in meno. E puoi scegliere qualsiasi data per il tuo viaggio da febbraio fino a settembre 2022.

Viaggiare con Grandi Navi Veloci significa viaggiare viaggiare a bordo di navi confortevoli e sicure. GNV è infatti stata la prima compagnia di traghetti ad ottenere la Biosafety Trust Certification, rispondendo con prontezza e professionalità durante la pandemia, e mettendo fin da subito in atto importanti misure anti-contagio.

SICILIA

Hai in programma un viaggio romantico verso la Sicilia? San Valentino è il momento ideale per prenotare e non perdere l’offerta imperdibile di GNV.

Sono infatti cinque le linee che la compagnia offre da e per la famosa “Isola del Sole”. Si viaggia da Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, agli spazi a bordo per le famiglie e i bambini, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

SARDEGNA

La promozione di San Valentino di GNV è un’occasione imperdibile, se la prossima estate hai intenzione di regalarti un viaggio in Sardegna. Meta del turismo d’elite, col suo mare smeraldo e la sua sabbia candida attrae anche chi ama le vacanze selvagge, e sogna d’andare alla scoperta di calette deserte e nascoste. Come raggiungere la Sardegna in traghetto? Basta imbarcarsi a Civitavecchia per sbarcare poi ad Olbia (Genova è invece collegata, oltre che ad Olbia, anche a Porto Torres).

MAROCCO

GNV propone una traversata in traghetto da Genova e Tangeri (in sconto fino al 40% dall’11 al 14 febbraio). Nell’estremo nord del Marocco scoprirete un’autentica città cullata da una varietà di influenze.Ti potrai perdere tra i vicoli del suo centro storico e ammirare gli splendidi edifici o goderti del puro relax passeggiando sul meraviglioso lungomare Corniche.

TUNISIA

La Tunisia può essere raggiunta con GNV da Genova, da Civitavecchia o da Palermo, e prenotando dall’11 al 14 febbraio, avrai uno sconto fino al 40%. Il fascino del deserto e la vivacità delle località marine sapranno rubarti il cuore.

SPAGNA

La città di Barcellona è fra le più frequentate, meta tanto amata dai giovani per il suo mare e soprattutto per la movida è capace di offrire numerose visite culturali quali le opere di grandi artisti come Picasso, Mirò e Dalì e i famosi lasciti di Antoni Gaudì, come la Sagrada Familia, il Parc Guell, casa Batllò e altri. Salpa a bordo di GNV e scopri Barcellona. Prenotando durante l’offerta di San Valentino il biglietto costa fino al 40% in meno!