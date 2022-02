Lonardi (Eolo-Kometa) sfiora in successo a Vigo nella prima tappa del Gran Camiño

La Eolo-Kometa è andata vicinissima alla seconda vittoria stagionale: nella tappa di apertura del Gran Camiño, corsa spagnola che ricalca il vecchio “Giro di Galizia”, il velocista principe della squadra varesotta Giovanni Lonardi si è piazzato al secondo posto al termine di uno sprint vinto in modo netto dal danese Magnus Cort (EF).

Lonardi è il corridore che ha portato alla Eolo il primo successo di quest’anno a Valencia e oggi – giovedì 24 – ha provato a finalizzare il lavoro dei compagni di team, usciti allo scoperto negli ultimi 5 chilometri. Il “trenino” in maglia azzurra si è presentato compatto nelle fasi decisive della tappa con arrivo a Vigo anche se poi il veronese ha dovuto affrontare da solo l’ultimo chilometro: sul rettilineo conclusivo, non lunghissimo, Cort ha preso il comando del gruppo e non ha avuto flessioni alzando infine le braccia sotto lo striscione del traguardo.

Alle sue spalle Lonardi ha regolato l’ex campione del mondo Alejandro Valverde (terzo, alla fine) e gli altri sprinter impegnati nella volata tra cui Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF), ottavo e secondo degli italiani. Domani si disputa la seconda tappa del Gran Camiño, 182 chilometri tra Bertamirans e Mirador do Ezaro, con arriva in cima a uno strappo. La gara terminerà domenica dopo quattro frazioni.

COVI IN BELGIO, CHIRICO KO

Sabato 26 in Belgio si disputerà la Omloop Het Niewsblad, gara di poco più di 200 chilometri che fa parte del calendario World Tour. Sarà l’occasione di rivedere in corsa il tainese Alessandro Covi, reduce dalla trionfale partecipazione (una vittoria, la maglia della classifica a punti, due giorni da leader) alla Ruta del Sol-Andalusia. Il talento varesotto è stato convocato dalla UAE Emirates che schiererà come prima punta Matteo Trentin. Covi sarà al via anche domenica 27 nelle Kuurne-Bruxelles-Kuurne, altra occasione per fare bene. Nella UAE ci sarà anche l’esperto velocista colombiano Fernando Gaviria che nei giorni scorsi si è allenato anche sulle salite di Varese città.

Chi invece ha dovuto rimandare il proprio esordio in corsa è Luca Chirico: l’eclettico corridore di Porto Ceresio, in forza alla Drone Hopper-Androni, è caduto nei giorni scorsi in allenamento, riportando una frattura composta del quinto metacarpo della mano destra, ora ingessata.