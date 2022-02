A Maccagno arriva l’aperitivo “diaboliko”

Tre appuntamenti da non perdere per vivere momenti indimenticabili negli spazi suggestivi del Civico Museo “Parisi Valle” di Maccagno con Pino e Veddasca in compagnai di Diabolik

A seguito del clamoroso successo della mostra: “Diabolik by Facciolo. Enzo Facciolo e il mondo dei fumetti” – aperta fino al 13 marzo 2022 – l’Amministrazione comunale, il Civico Museo “Parisi Valle” e la Pro Loco hanno deciso di organizzare tre eventi a tema. Si parte domenica 20 febbraio alle ore 17.30 con un “Aperitivo Diaboliko”: sorseggiando cocktail ispirati ai personaggi dello straordinario fumetto, si potrà effettuare una visitata guidata alla mostra.

Per prenotare, è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero: 351 5061272, oppure telefonare al numero: 0332 561202 o inviare una mail a: info@prolocomaccagno.it. Domenica 6 marzo alle 14.30 sarà proprio la famiglia Facciolo, erede del disegnatore Enzo, ad accompagnare i visitatori in un tour davvero unico, alla scoperta delle opere esposte (una parte da loro stessi concessa in prestito al Museo, un’altra proveniente dalla Galleria e stamperia d’arte “Originale Multiplo” di Milano), attraverso aneddoti e curiosità che hanno ispirato la fantasia dell’artista nella creazione del personaggio di Diabolik.

Icona senza ombra di dubbio intramontabile, nella storia del fumetto e non solo: fino ad oggi sono stati pubblicati 895 albi per un totale di oltre 150 mila copie stampate e tradotte in diversi paesi dell’Europa, dell’Africa e dell’America e realizzate due pellicole cinematografiche, l’ultima delle quali risale a dicembre 2021. Anche per questo appuntamento è richiesta la prenotazione scrivendo a: info@prolocomaccagno.it, oppure telefonando al numero: 0332 561202.

Per chiudere in bellezza, il 13 marzo alle ore 15.30 una giuria premierà il vincitore del concorso letterario: “Sulle tracce di Diabolik a Maccagno con Pino e Veddasca”. Tra i lavori pervenuti dei partecipanti, invitati a creare un racconto (minimo 5 mila – massimo 15 mila battute, spazi inclusi) avente come tema un’avventura di Diabolik ambientata a Maccagno, verrà scelto l’elaborato più avvincente. Libri e volumi a carattere storico e artistico saranno consegnati al primo classificato.

Ricordiamo, per chi volesse prendere parte al concorso, che il testo potrà essere consegnato direttamente al Museo negli orari di apertura (venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18.30) oppure inviato via posta elettronica all’indirizzo: info@museoparisivalle.it entro e non oltre le ore 18.30 di domenica 6 marzo 2022. Che altro aggiungere? Seguite le tracce di Diabolik, non ve ne pentirete!!