Inizia il Mattarella bis, il Presidente giura e disegna l’Italia post emergenza

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giurato ed ha ufficialmente iniziato il secondo mandato come Capo dello Stato. Poco dopo le 15 è iniziato il cerimoniale per la cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica davanti al Parlamento in seduta comune nell’Aula di Montecitorio.

Galleria fotografica Il giuramento di Sergio Mattarella 4 di 7

Mattarella è arrivato intorno alle 15.15 alla Camera dei Deputati. Alle 15.30 è entrato in aula accolto da applausi da parte di tutta l’assemblea e ha poi proceduto al giuramento.

«È per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi» ha detto in apertura del suo discorso. «Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l’esito della votazione, ho parlato delle urgenze sanitaria, economica e sociale che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze».

Il suo discorso è durato complessivamente 38 minuti e ha toccato diversi temi, dal dopo pandemia ai diritti delle donne, dalle morti sul lavoro alla crisi dell’Ucraina passando per la riforma della giustizia, la lotta alle disuguaglianze e la ricerca di unità del Paese. Durante il suo discorso Mattarella è stato interrotto 52 volte dagli applausi dei grandi elettori e, alla fine, è stato salutato con un applauso lungo 4 minuti.

Intorno alle 16.30 il Capo dello Stato è arrivato all’Altare della Patria dove ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Il cielo della Capitale è stato quindi sorvolato dalle Frecce Tricolori. Al termine dell’omaggio Mattarella è salito a bordo della Lancia Flaminia presidenziale con il Premier Mario Draghi e scortato dai Corazzieri a cavallo sta facendo rientro al Quirinale.

Poi, verso le ore 17.00 nel Salone dei Corazzieri si è svolta la cerimonia di insediamento al Palazzo del Quirinale.