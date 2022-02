Il mio ringraziamento allo staff del Pronto Soccorso di Gallarate

Gentile direttore,

Siamo più abituati a lamentare ciò che non va piuttosto che a evidenziare quando le cose invece funzionano, allora voglio esprimere tutto il mio apprezzamento al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallarate. Martedì 22 febbraio, sono stato accompagnato da mia moglie, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallarate, perchè non riuscivo a respirare ed ero sofferente e spaventato.

Dal Triage alle Sale Visita, gli Infermieri , mi hanno accolto, valutato e assistito con professionalità ed empatia. In meno di due ore sono stato visitato, sottoposto ad esami ematici e strumentali e dimesso non prima di essere stato informato, in maniera precisa, sull’esito degli esami e della visita.

Un grazie di cuore a tutto lo staff, a Voi che, con il vostro “faccio solo il mio lavoro” , avete reso meno traumatica la mia esperienza in PS.

Un ringraziamento particolare al dott. Angelo Ianni (Responsabile S.C. del P.S. dell’Ospedale di Gallarate)

Gallarate 23.02.2022

Saija Salvatore