Nasce l’Officina delle Idee 2.0, primo appuntamento con Paolo Del Debbio

Gigi Farioli, ex-sindaco e capogruppo in consiglio comunale di Popolo Riforme e Libertà, lancia una nuova associazione culturale e il primo appuntamento sarà venerdì 18 febbraio (ore 20,45, Museo del Tessile) con Paolo Del Debbio, saggista e giornalista, conduttore di Diritto e Rovescio su Rete 4. Il noto personaggio televisivo sarà a Busto per presentare il suo libro “Dieci cose che ho imparato dalla vita” in un dialogo con lo stesso Farioli e il giornalista Andrea Aliverti. Per iscriversi e partecipare https://www.eventbrite.com/e/biglietti-incontro-con-paolo-del-debbio-264100611037

Cos’è l’Officina delle idee 2.0

L’Associazione l’Officina delle idee 2.0 – al Centro la Polis, nasce a Busto Arsizio con l’intento di favorire la diffusione della cultura liberale nel territorio. L’iniziativa ha origine dal desiderio di maggior dignità politica e culturale e dalla necessità di superare la rassegnazione da parte di tante donne e di tanti uomini che ritengono sia arrivato il momento di un nuovo impegno personale, per il rilancio del territorio e del Paese.

L’Associazione si propone, attraverso l’organizzazione di incontri e di dibattiti e con la pubblicazione di articoli ed interventi, di meglio far conoscere i contenuti della cultura liberale e popolare, della civiltà occidentale, europeista e garantista e di porre in rilievo la divulgazione dei valori cristiani.

In un contesto politico che tende a radicalizzarsi tra nazionalismo e sovranismo a destra e tra populismo e giustizialismo a sinistra, l’Associazione l’Officina delle idee 2.0 – al Centro la Polis riconosce nel Centro il

proprio spazio politico di riferimento, un Centro inteso come luogo di equilibrio tra uguaglianza sociale e libertà individuale, per realizzare una società più inclusiva e meritocratica.

L’Associazione, pertanto, ritiene necessario costruire un pilastro culturale liberale, attento allo spirito del civismo, al fine di isolare populisti e sovranisti e giustizialisti ai margini del sistema politico.

L’Associazione ritiene che lo Stato debba essere prima di tutto rafforzato nelle sue funzioni fondamentali: Scuola e Università, Sanità, Giustizia, Ricerca, Sicurezza; mentre altri settori basilari, come Esteri, Moneta, Difesa, vadano

gestiti d’intesa con gli altri Paesi dell’Unione Europea.

Per questo motivo, nell’esercizio delle proprie attività, include tra i principali interessi la divulgazione degli ideali di Libertà e della politica della Trasparenza; il rafforzamento del ruolo dell’Italia come Paese guida del processo d’integrazione europea; il ruolo del Lavoro come valore fondante della nostra Repubblica, in una economia sociale di mercato che garantisca inclusione e solidarietà; il cambiamento legato alla trasformazione digitale e alla salvaguardia dell’ambiente; le politiche demografiche per la difesa della natalità; la cooperazione tra Pubblico e Privato, tra Istituzioni e Associazionismo, per lo sviluppo materiale e immateriale della Società.