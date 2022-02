Nei cieli tra Ucraina e Russia si fa il vuoto

Nei cieli dell’Ucraina e in un’ampia area della Russia a ridosso del confine ucraino non ci sono sono più aerei civili in volo. È l’effetto della guerra avviata nella notte tra mercoledì e giovedì.

Le autorità di sicurezza dei voli hanno informato che l’intero spazio aereo dell’Ucraina è considerato “no fly zone”, interdetto ai voli civili.

La Russia ha invece diramato un NOTAM (notice to airmen, avviso al personale di volo) per interdire al volo le aree russe a ridosso del confine con l’Ucraina. Nella notte alcuni voli che erano già entrati nello spazio aereo ucraino hanno modificato la rotta per allontanarsi.

Ukraine: Airspace over Ukraine-Russia border now restricted, essentially a no-go zone for commercial aviation. ⛔️ Multiple Ukrainian airports in the East have suspended all operations tonight, including #Kharkiv. pic.twitter.com/0hFqkcTm1Q — Alex Macheras (@AlexInAir) February 24, 2022

Se si verifica sull’applicazione Flightradar l’effetto è evidente: sull’Europa orientale c’è un “buco” in cui non c’è praticamente nessun volo tracciato (i velivoli militari ovviamente non dichiarano la loro posizione). Anche il traffico sui cieli della Bielorussia è limitatissimo.