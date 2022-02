Noleggio piattaforme aeree: come funziona e quando conviene

Le piattaforme aeree, dette anche “piattaforme di sollevamento”, sono macchine da lavoro molto diffuse nell’edilizia perché consentono di portare in alta quota più operatori, permettendo loro di compiere operazioni di vario genere in piena sicurezza. Vediamo insieme quando è vantaggioso optare per un servizio di noleggio piattaforme aeree, avvalendosi del supporto di professionisti del mestiere.

Come funziona il noleggio piattaforme aeree

Quando si è alla ricerca di un servizio di noleggio piattaforme aeree è necessario assicurarsi che la realtà alla quale ci si affida sia capace di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, oltre a poter fornire uno strumento efficace ai propri bisogni.

Un’azienda di noleggio affidabile, infatti, mette a disposizione attrezzature che rispondono a tutti i requisiti necessari di sicurezza, con tecnologie e modelli aggiornati e controllati periodicamente, e si serve di personale qualificato con competenze necessarie all’utilizzo delle attrezzature stesse.

D’altra parte, il noleggio piattaforme aeree consente di ridurre i costi e aumentare la produttività purché si scelga la soluzione più adatta alle proprie necessità. A seconda delle esigenze, infatti, è possibile noleggiare piattaforme verticali, telescopiche, articolate, autocarrate e altre ancora. I prezzi delle piattaforme, tuttavia, non dipendono soltanto dalla tipologia scelta, ma anche dal tipo di tariffa (giornaliera, settimanale o mensile), dal tipo di ritiro (per la consegna in cantiere è infatti previsto un costo a parte) e da due parametri fondamentali: l’alimentazione (elettrica, a diesel o a benzina) e l’altezza che si vuole raggiungere.

Un altro aspetto da tenere in conto quando si opta per il noleggio piattaforme aeree è il possesso della abilitazione per operatori addetti alla conduzione di PLE: molte aziende di noleggio mettono a disposizione un proprio operatore qualificato che gestisce il macchinario con esperienza e competenza.

Come valutare un’azienda di noleggio piattaforme aeree

In una vera e propria giungla di noleggiatori, è essenziale capire come valutare – nella maniera più oggettiva possibile – la proposta più vantaggiosa. Tra gli elementi da considerare prima di scegliere il servizio di noleggio piattaforme aeree migliore ci sono:

caratteristiche dell’attrezzatura : il numero, l’età media e la sostenibilità delle piattaforme aeree rivestono grande importanza nel momento in cui un’azienda noleggiante deve compiere una scelta;

: il numero, l’età media e la sostenibilità delle piattaforme aeree rivestono grande importanza nel momento in cui un’azienda noleggiante deve compiere una scelta; storicità dell’azienda : a seconda della solidità o meno dell’azienda è possibile considerare la possibilità di rivolgersi a chi ha maturato una maggiore esperienza nel settore;

: a seconda della solidità o meno dell’azienda è possibile considerare la possibilità di rivolgersi a chi ha maturato una maggiore esperienza nel settore; quantità di macchine a disposizione : la quantità e la composizione della “flotta” delle aziende specializzate nel noleggio piattaforme aeree incide in maniera significativa sulla scelta;

: la quantità e la composizione della “flotta” delle aziende specializzate nel noleggio piattaforme aeree incide in maniera significativa sulla scelta; sostenibilità: un’azienda di noleggio che abbia a cuore la questione ambientale e che sia disposta a compiere quotidianamente scelte sostenibili denota un’ammirevole dimensione etica e reattiva alle nuove tendenze. Inoltre, possedere macchinari a emissioni ridotte significa poter lavorare ovunque in quanto le emissioni non superano specifici parametri.

Sei alla ricerca di un’azienda che offre servizi di noleggio piattaforme aeree in tutta Lombardia? Restiamo in contatto

Se sei alla ricerca di un’azienda specializzata nel noleggio piattaforma aeree, Italia Elevazione è l’opzione giusta per te. L’azienda, che opera con profitto e soddisfazione dei propri clienti in tutta la Lombardia, risponde con efficacia e prontezza alle richieste di un mercato in continua evoluzione. La professionalità del team, l’attenzione alle certificazioni di legge e la dimensione della flotta hanno reso Italia Elevazione un punto di riferimento in tutta la regione: la capacità di rimanere al passo con i tempi, nonché quello di offrire un servizio di qualità e affidabile, sono gli aspetti che guidano l’operato quotidiano della nostra azienda di noleggio piattaforme aeree.