Oro e Franco svizzero in rialzo a causa delle tensioni in Ucraina

L’aggravarsi della situazione in Ucraina, ha portato a un rafforzamento del franco svizzero sulle principali monete.

Ciò è riconducibile alla situazione di incertezza internazionale e della possibile crisi che ne deriverebbe. È proprio in questi contesti che aumenta la richiesta dei beni “rifugio”, ossia quelli che mantengono il proprio valore anche in situazioni di turbolenza economica e finanziaria. Il bene rifugio per eccellenza è l’oro il cui prezzo nelle ultime ore è arrivato a toccare i 1.915 dollari l’oncia, ai massimi da otto mesi.

La moneta elvetica è considerata una valuta rifugio proprio per la sua nota stabilità, anche a fronte di situazioni di incertezza economica, inflazione e crisi finanziarie. Nella mattinata di oggi l’euro ha toccato un minimo a poco più di 1,03 franchi (1,0338), il dollaro è stato scambiato a 0,9150 franchi.