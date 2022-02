Rapinano un distributore di benzina e scappano, la Polizia Cantonale cerca due uomini

La Polizia cantonale comunica che oggi (mercoledì 9 febbraio), poco prima delle 15, in via Cantonale a Monteggio, nei pressi del valico di Fornasette, è stata una rapina in un distributore di benzina. Due gli autori, di cui uno con un’arma da taglio. Una dipendente è stata costretta a consegnare del denaro dopo essere stata minacciata. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un’auto verso il valico di Fornasette facendo perdere le tracce. Non si lamentano feriti. Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono scattate immediatamente.

Sul posto oltre alla Polizia cantonale le pattuglie della Polizia comunale Malcantone Ovest e della Polizia comunale Malcantone Est. Al dispositivo prende parte anche l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

I connotati dei rapinatori sono i seguenti:

1) uomo, 20-25 anni, 170-175 centimetri di altezza, corporatura media, carnagione olivastra, capelli neri corti, barba, indossava cappellino di colore scuro, volto coperto da mascherina chirurgica. Si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti.

2) uomo, 40-50 anni, 175-180 centimetri di altezza, corporatura media, carnagione chiara, occhi azzurri, capelli biondi in parte brizzolati, barba, portava un orecchino all’orecchio sinistro, volto coperto da mascherina chirurgica. Si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.