Strade Pulite: nasce la squadra della Valceresio e di Gavirate

«Addolorati e preoccupati per la drammatica situazione in Ucraina vogliamo invece darvi la gioiosa notizia del battesimo delle squadre della Valceresio e di quella di Gavirate» dice Damiano Marangoni, fondatore di Strade Pulite.

Primo luogo di intervento, della mattina di sabato 27 febbraio, è stato la frazione Bevera nel comune di Viggiù (VA). Dal laghetto Verdelago fino a quasi l’incrocio con la SP3 gli otto volontari della nuova squadra della Valceresio hanno riempito una ventina di sacchi con molta plastica, mozziconi, carta, lattine e bottiglie di vetro. Recuperato anche un tubo del gas di circa 1,5 mt e un grande tappeto gettato nel bosco.

Un secondo battesimo nel pomeriggio, con la fondazione di una seconda nuova squadra, quella di Gavirate. I nuovi volontari sono partiti con la pulizia da via Lombardia, partendo dal parcheggio delle scuole per poi iniziare la parte a est della SP1 in territorio di Gavirate. In poco più di 300 mt di bordo strada sono stati riempiti addirittura una trentina di sacchi con molta plastica, carta lattine e bottiglie di vetro, recuperati alcuni sacchi pieni lanciati nel bosco, parecchi dischi di plastica, parti incidentate di auto e una borsa rubata con documenti subito consegnata alla Stazione dei Carabinieri.