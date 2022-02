Venezia-Varese, secondo atto: Openjobmetis in missione-salvezza

Come già accaduto per la doppia sfida con Trento, il calendario asimmetrico adottato quest’anno dalla Legabasket regala alla Openjobmetis un altro match che è la replica di uno appena avvenuto. Domenica 13 febbraio (palla a due alle 19) i biancorossi saranno impegnati al “Taliercio” contro l’Umana Venezia, la prima squadra affrontata da Johan Roijakkers che in quella occasione preparò l’incontro senza andare in panchina.

Una gara, quella dello scorso 15 gennaio, che Varese conquistò a sorpresa, piazzando uno scatto irresistibile nell’ultimo periodo di gioco propiziato da una raffica vincente dall’arco di Marcus Keene. Una tattica tentata anche domenica scorsa con la Virtus ma non andata a buon fine per un soffio. In quella circostanza i biancorossi (sempre senza pivot, Caruso ancora out) riuscirono anche a reggere l’urto sotto i tabelloni, e questa sarà uno dei temi della gara di Mestre: Venezia, oltre a Watt ed Echodas può schierare anche il rientrante Daye e il nuovo acquisto Morgan (vedremo le decisioni di De Raffaele). Non ci sarà Mazzola che sta recuperando da un infortunio.

Tra gli esterni Roijakkers farà probabilmente esordire Tomas Woldetensae che però ha solo un paio di allenamenti completi con i compagni (più la rifinitura di domenica mattina); vedremo se e come l’allenatore olandese impiegherà Reyes, in panchina per 37′ su 40 contro la Segafredo per poca tenuta difensiva. Tra gli esterni Varese avrà un problema in più, quello di controllare Jordan Theodore, ovvero una vera e propria “bestia nera”: fu lui a trascinare Francoforte negli ultimi minuti della finale del 2016 a Chalon e a strappare dalle mani un trofeo che pareva ormai destinato alla Openjobmetis.

Theodore non è l’unico da tenere d’occhio in una Umana che può schierare anche i vari Stone, Tonut, Bramos (che supererà il record di minuti in A con Venezia ora di Grattoni) e Andrea De Nicolao, determinato a vincere il derby familiare con Giovanni, play di Varese che sotto la direzione di Roijakkers è abbondantemente cresciuto di rendimento. Di certo la Reyer non potrà fare sconti: se i veneti si sono risollevati in Eurocup proprio in settimana, con la bella vittoria esterna sul Buducnost, in campionato viaggiano poco al di sopra della zona calda. L’Umana ha infatti solo 14 punti, due in più di Ferrero e compagni che sognano l’aggancio in classifica: al di là dell’avversaria incontrata, in questo momento i biancorossi cercano punti-salvezza contro chiunque. E prima arrivano, meglio è.

DIRETTAVN

