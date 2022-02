Ventiseienne accoltellato alla gamba per una lite in strada a Cislago

Droga, alcool o un bisticcio per quello che su mattinali dei carabinieri viene inquadrato fra i “futili motivi“. Risultato: un ventiseienne nordafricano accoltellato ad una gamba e un ricercato dall’Arma per lesioni gravi.

Il fatto è avvenuto a Cislago alle prime ore di sabato in via Battristì, la strada statale che entra in paese. Dalle prime informazioni assunte dalla pattuglia del Radiomobile di Saronno il ragazzo è stato trovato sanguinante per strada e soccorso poi da un’ambulanza della croce rossa italiana di Saronno che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

L’uomo verrà interrogato presto per capire la dinamica dell’accaduto su cui stanno indagando i militari, indirizzati sul gesto violento fine a sé stesso o ad una diatriba per soldi o droga.