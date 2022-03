Intitolata a Roberto Stella la sala riunioni dell’ordine dei medici di Varese

Si è svolto questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Varese, un incontro formativo sui farmaci anticoagulanti, presieduto dal Presidente dell’Ordine Giovanna Beretta, e dal Presidente FCSA Lombardia Elena Faioni, con il coordinamento del Professor Walter Ageno e di Teodora Gandini.

All’incontro, che si è svolto in modalità mista, in aula e collegati in streaming, hanno partecipato duecento medici iscritti all’Ordine.

L’iniziativa è stata anche occasione per l’inaugurazione della sala riunioni intitolata al Roberto Stella, già a lungo presidente dell’Ordine dei Medici di Varese e primo medico italiano caduto per la pandemia di covid. Un’inaugurazione in occasione dei due anni trascorsi dall’11 marzo 2020, quando giunse la notizia della morte del dottor Stella.

«Ricordiamo il nostro collega Dottor Stella con dolore – ha commentato durante l’incontro la presidente Beretta – E ribadiamo come ci abbia lasciato una grande eredità: un’eredità fatta di impegno professionale, di attenzione alla formazione dei colleghi più giovani, di attenzione alle tematiche dell’Ordine di cui era Presidente. Da parte nostra, siamo consapevoli del grande impegno del dottor Stella, che vogliamo portare avanti guardando al futuro e alle nuove sfide che dovremo affrontare come medici».