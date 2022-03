Acqua risorsa preziosa: alunni della media di Caravate al lavoro

Gli alunni della classe 1B della Scuola secondaria di primo grado di Caravate, insieme agli insegnanti Cattalani, Stranges, Bossi, Guasco, Lanciotto, Franzetti, Lauritano, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si è celebrata il 22 marzo, hanno realizzato e realizzeranno nelle prossime settimane, numerosi lavori grafici e digitali, esperimenti scientifici, produzioni scritte e riflessioni per sensibilizzare ad un utilizzo sempre più consapevole di questa importantissima risorsa.

L’iniziativa, portata avanti all’interno del progetto Green School, condiviso da tutto il gruppo docenti della scuola Frattini di Caravate, ha lo scopo di proporre ad alunni e famiglie iniziative ed eventi volti a sensibilizzare verso il rispetto della natura e del proprio territorio.

In particolare, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, lo scopo è richiamare l’attenzione sull’importanza della risorsa acqua, promuovere un suo consumo più responsabile e consapevole e ispirare l’azione verso l’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienici per tutti entro il 2030.

Il sito ufficiale della manifestazione invita a condividere quest’anno l’importanza delle acque sotterranee, il cui impatto è visibile ovunque: la falda freatica è un tesoro nascosto che arricchisce la nostra vita. Quasi tutta l’acqua dolce liquida del mondo è sotterranea.

Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più critiche, e la criticità attuale del nostro territorio al termine di un inverno particolarmente secco ne è testimonianza: «Dobbiamo lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa», affermano dalla secondaria di Caravate.