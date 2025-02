Traffico in tilt fra Valcuvia e Verbano per un incidente stradale a Caravate

È di una persona, un uomo di 74 anni rimasto ferito, il bilancio dell’incidente stradale di lunedì mattina in via XX Settembre a Caravate, prima delle 7: si è trattato, come riportano fonti sanitarie, di un’auto finita fuori strada contro un ostacolo.

Sul posto automedica e ambulanza oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco di Ispra che hanno collaborato per la messa in sicurezza del veicolo e al soccorso del conducente.

Il punto dove è avvenuto l’incidente, in pieno centro, ha mandato in tilt la circolazione del paesino: un tratto di strada importante che unisce la zona della Valcuvia a quella del Verbano.