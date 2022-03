Al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese appuntamento con l’arte domenica 10 aprile

L’evento è dedicato a bambini e ragazzi fino ai 14 anni, che avranno modo di scatenare la fantasia con il kit da disegno preparato per loro.

Domenica 10 aprile torna “Disegniamo l’arte“, l’iniziativa organizzata per tutti i bambini di Lombardia e Val d’Aosta da Abbonamento Musei e dedicata al disegno dal vivo per scoprire i musei in maniera speciale.