Auto in fiamme a Sesto Calende, il conducente avvisato dal suono dei clacson

Momenti di paura questa sera a Sesto Calende, dove un’auto è andata a fuoco vicino alla stazione.

E’ successo attorno alle 18,45 in via Umberto Maddalena. Secondo il racconto dei testimoni, l’automobilista non si è accorto delle fiamme che si stavano sviluppando sotto la sua auto – forse per un corto circuito – e ad avvisarlo sono stati altri automobilisti che hanno iniziato a suonare il clacson per metterlo in allarme.

L’automobilista è allora entrato in via Maddalena, vicino alla stazione, per fermare l’auto lontano dalla strada e dai passanti. Ha chiesto in un vicino negozio un estintore che si è però rivelato inefficace perché le fiamme erano già troppo forti e stavano avvolgendo tutto il veicolo.

Nel frattempo è stato lanciato l’allarme ai Vigili del fuoco che hanno inviato una squadra da Somma Lombardo. In breve e fiamme sono state spente, ma l’auto è andata completamente distrutta. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

Fortunatamente illeso il proprietario del veicolo.