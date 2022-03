Basket Uisp, tutti i canestri della settimana nei due campionati

Una serie A piena di emozioni, quella del campionato della Struttura d’Attività Pallacanestro Uisp Varese. Lunedì 14 ha visto tre partite: Velate batte in casa la Limax Clivio 72-62. Bene Bisuschio che supera Daverio 69-61, mentre Besozzo continua la propria marcia da imbattuta grazie al successo su Bobbiate per 84-68. Origgio ferma Bst Tradate, e altre due vittorie fuori casa sono quella dei Pirates Travedona e di Albizzate, che mettono i Panthers ko, mentre Bisuschio perde 38-49 coi Piranha. Bel successo interno del Fuco su Clivio 71-61, e nel big match del girone D hurrà meritato de La Sezione su Olgiate 64-53. A bersaglio in maniera netta Appiano Gentile su Villaguardia, 84-39 il finale, e Giubiano Pigs vincente 61-48 nella stracittadina con Wool Wa.

Nelle gare del venerdì sera da segnalare la bella vittoria di Origgio in casa sulla Borsanese, hurrà nel finale per l’Airoldi sul Cso. Bene l’Orange Five, che domina su No Look Gerenzano, 73-43 a fine gara; blitz di Cassano a Daverio, Rams ko 40-68. Vince Venegono su una spenta e rimaneggiata Fagnano. Nel match domenicale fra Villaguardia e Guanzate il successo è di questi ultimi con un chiaro 60-42.

Anche la Serie B procede con i colpi di scena tipici del basket targato Uisp Varese. Si gioca una partita di lunedì, vince Cislago su Antoniano, mentre a Busto passano i Vikingar per 56-46. Bene Castelletto Ticino, che sbanca Travedona, Svassi ko coi novaresi. Cuggiono supera a domicilio Trecate, hurrà milanese sul Basket Club. San Vittore Olona su Gallarate, Thunder in rosa sul Road Kings.

Vittorie di Cuassese, ancora di Castelletto su Inveruno e bel successo di Cameri su Quelli del Lago, con ottima prova dei cameresi sugli ossolani, finale vincente per l’Ornavando Magic, a bersaglio di un solo punto sul Level Up Cameri per 58-57. Nei match del venerdì sono le squadre viaggianti a dominare, poker di successi esterni per Cislago, Kolbe Legnano, Siderea Legnano e Montello; questi ultimi si impongono in volata sull’Antoniano Busto per 58-57, la Kolbe sbanca via XXV Aprile di Varese, Bizzozero di Giacomo Lazzari ko di 4 punti; larghe le vittorie dei Vikingar e della Siderea, rispettivamente sull’Osteria degli Angeli e sul Bobbiate.

Saturday night con tre partite, finale splendido di Sesto Calende, che sbanca Turbigo, i Mastini vanno ko con il Basket School per 61-72, vittoria casalinga per i lariani di Tavernerio sui bustocchi degli Stealers per 58-48, in conclusione Senna Comasco regola i milanesi di Garbagnate con il punteggio di 61-54. Senna Comasco gioca la seconda gara in poche ore ospitando l’Orma Masnago, referto rosa conquistato dai lariani che distanziano i varesini di 10 lunghezze. Infine derby novarese fra Trecate e Borgomanero vinto di misura da questi ultimi con il punteggio di 51-48.