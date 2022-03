Cadegliano Viconago, in corso la bonifica nella corte distrutta dall’incendio

Cinque abitazioni distrutte e una corte per la quale è stata dichiarata l’inagibilità totale. Questo il bilancio del devastante incendio scaturito nella serata (erano circa le 21.30) di domenica 27 marzo in via Risorgimento ad Arbizzo, frazione di Cadegliano Viconago. Fiamme quasi del tutto spente anche se la cautela è massima, per qualche lingua di fuoco ancora riscontrata tra l’enorme massa di materiale presente.

Galleria fotografica Incendio Cadegliano Viconago 27/03 4 di 8

Nel corso della notte, sul luogo del rogo si sono alternate dieci squadre di Vigili del Fuoco per un totale di 25 uomini provenienti sia dal comando provinciale di Varese, sia da Luino, Ispra e Tradate con numerosi mezzi. Uno spiegamento di forze necessario per limitare, prima, e soffocare poi le fiamme sviluppatesi all’interno di un complesso a corte andato in gran parte distrutto. Una persona è stata sfollata.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è proseguito, senza sosta, tra la notte e il mattino per spegnere gli ultimi piccoli focolai ancora attivi e per procedere con le operazioni di bonifica dell’area. Un lavoro lungo per il quale resterà sul posto diverso personale nel corso della giornata.

Gli stessi Vigili del Fuoco con i Carabinieri hanno dato il via alle indagini congiunte per capire come e da cosa si sono sviluppate le fiamme. Tutte le ipotesi sono per ora al vaglio degli inquirenti.