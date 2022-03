Cake Star a Varese, Katia Follesa e Damiano Carrara protagonisti di una puntata “alla francese”

E’ stata una puntata charmant e con pasticceri in gara armati di grande àplomb, la tappa varesina di Cake Star, che Katia Follesa ha definito “alla francese”, forse stregata dai giardini della nostra “piccola Versailles”.

La popolare trasmissione condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara ha visto nella città giardino una delle sue puntate più piacevoli, con tre pasticceri in gara bravissimi e molto leali tra loro: Bassi della pasticceria Bassi Villa Magnolia di Malnate, Giacomo Aceti della pasticceria C’est la vie di Varese e Claudio Colombo della pasticceria Colombo di Barasso.

Chi ha vinto? Noi non vi scriviamo spoiler qui: per scoprire chi ha messo il trofeo nella sua pasticceria dovete arrivare in fondo alla galleria fotografica