Carlo Robiglio alla LIUC per un “Dialogo sulla piccola impresa”

Quali sono le sfide che caratterizzano oggi le piccole imprese ma anche tutto il tessuto produttivo e imprenditoriale italiano?

L’università Liuc ne parla martedì 22 marzo dalle ore 17.30 in un incontro del ciclo “Conversazioni in Biblioteca”, in cui verrà presentato il libro di Carlo Robiglio, imprenditore e Presidente di Piccola Industria (2017-2021), dal titolo “Dialogo sulla piccola impresa” (edizioni Il Mulino).

Ne discutono con lui Federico Visconti, rettore della LIUC, e Alberto Orioli, vicedirettore ed editorialista del Sole 24 Ore.

Il volume offre l’occasione per riflettere sulle sfide che caratterizzano oggi le piccole imprese ma anche tutto il tessuto produttivo e imprenditoriale italiano.

I principali temi trattati, dalla cultura d’impresa alla sostenibilità, dalla crescita del capitale umano all’internazionalizzazione, alle tecnologie sono letti alla luce dell’esperienza dell’autore, imprenditore e presidente di Piccola Industria (2017-2021).

Il messaggio costituisce una vera e propria eredità morale dell’autore da affidare a chi vuole imparare ad essere imprenditore vivendo questa vocazione con responsabilità verso la propria comunità, il territorio, il Paese.