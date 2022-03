Cassano Magnago attiva il “Coordinamento aiuti per l’Ucraina”

«Il “Coordinamento aiuti per l’Ucraina” della Città di Cassano Magnago è pronto a scendere in campo a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. L’obiettivo è quello di coordinare gli aiuti, le donazioni e le offerte di alloggi che stanno giungendo dalla Città, costruendo catene di solidarietà» dice il sindaco Nicola Poliseno.

«Abbiamo creato una prima proposta di aiuto, legata alle reali necessità che dovremo affrontare già da oggi» continua il sindaco. «Sono certo che anche questa volta il cuore dei cassanesi sarà in grado di fare la differenza».cTre le azioni previste: una raccolta fondi, una ricerca di alloggi per profughi, non nell’immediato la raccolta di beni di prima necessità.

1️⃣ RACCOLTA FONDI

Questi i dati bancari per chi vuole fare una donazione:

Intestatario del Conto: Comune di Cassano Magnago

IBAN: IT 89 T 05216 50110 000000012000

causale: “SOS UCRAINA CASSANO MAGNAGO”

CREDITO VALTELLINESE – Piazza XXV Aprile, 11 – Cassano Magnago –

Le risorse raccolte saranno destinate ad iniziative e progetti specifici, in collaborazione con le Scuole cittadine, con la Comunità Pastorale San Maurizio e con le Associazioni presenti sul nostro territorio che sono in diretto contatto con la comunità ucraina.

2️⃣ RICERCA DI ALLOGGI PER L’ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DALLA GUERRA

La Città di Cassano Magnago vuole fare la propria parte per supportare le famiglie dei cittadini di origine ucraina che risiedono nel nostro territorio e tutti i profughi in fuga dalla guerra che dovessero arrivare in città.

A tutti i Cassanesi che volessero mettere a disposizione locali o abitazioni, si chiede di segnalare la disponibilità all’indirizzo e-mail sosucraina@cassano-magnago.it .

La comunicazione deve essere corredata dai dati essenziali (nome, cognome, data di nascita, contatti mail e telefonici, richiesta di eventuale soluzione alloggiativa o comunicazione di ospitalità presso strutture, associazioni o familiari). Sarete ricontattati al più presto.

Colgo l’occasione per ringraziare le famiglie cassanesi che, di loro spontanea iniziativa, ci hanno già contattato dichiarandoci la loro disponibilità all’accoglienza.

3️⃣ RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITA’

Per la raccolta di beni di prima necessità attendiamo indicazioni precise da parte delle autorità preposte. Partendo senza un piano strategico e dettagliato, si rischia di riempire magazzini senza che i beni abbiano una reale destinazione. Comunque, anche su questo versante, a breve verranno prese decisioni coordinate e Vi comunicheremo come operare.