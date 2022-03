Cattaneo su Perstorp: “Ora arriviamo all’azzeramento delle puzze”

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato contro gli scarichi in deroga di Perstorp arriva anche il commento dell’assessore all’ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

«La sentenza del Consiglio di Stato rafforza le azioni che Regione Lombardia aveva già intrapreso per favorire una soluzione condivisa – afferma Cattaneo-. La sentenza chiede infatti in modo cogente alla Perstorp di attivare un percorso che porti alla riduzione delle aldeidi. L’azienda oggi emette tra i 10 e i 20 mg/l, e dovrà mettere in atto una serie di accorgimenti tecnici per rispettare il limite dei 2 mg/l».

Quindi «su questa modalità, come su altri elementi per ridurre le emissioni, proseguirà il confronto tecnico anche con Regione Lombardia e le Istituzioni locali per arrivare al risultato da tutti auspicato, ovvero l’azzeramento delle molestie olfattive».