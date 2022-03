Il Consiglio comunale di Vedano Olona condanna l’invasione dell’Ucraina

Una mozione votata all’unanimità per condannare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, per chiedere il ritiro delle truppe e la protezione dei civili e perché siano percorse tutte le strade per risolvere la crisi per via diplomatica con una soluzione negoziata ed equilibrata.

Si è concluso con questa presa di posizione che ha unito maggioranza e minoranza il consiglio comunale diVedano Olona, riunitosi nella serata di giovedì.

La mozione, presentata dai consiglieri di Vedano Viva Carmen Simonetta Ghiraldi, Andrea Calò e Giovanna Caserta, verrà inviata alla Prefettura di Varese, al ministero della Difesa, e alle ambasciate di Russia e di Ucraina in Italia.

E’ stato inoltre deciso di devolvere il gettone di presenza all’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Soddisfatta la prima firmataria, l’assessore Ghiraldi, che durante il dibattito in consiglio ha chiesto a tutti, di fronte alle sofferenze inflitte alla popolazione civile, di unirsi alla raccolta fondi come già hanno fatto generosamente in questi giorni tanti concittadini.

Qui il testo della mozione