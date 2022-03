Cosa sta succedendo in Ucraina? Un incontro a Gallarate con Adriano Dell’Asta

Parrocchie e sigle diverse del mondo cattolico di Gallarate promuovono insieme un incontro di approfondimento sulla guerra in Ucraina, giovedì 17 marzo. Ospite Adriano Dell’Asta, profondo conoscitore del mondo russo.

«L’invasione dell’Ucraina ci ha lasciati sgomenti: come cristiani, possiamo forse pensare di rimanere a guardare gli eventi aspettando che passino?» si domandano gli organizzatori, un gruppo che riunisce la Comunità Pastorale San Cristoforo (parrocchie di centro, Ronchi, Cedrate e Sciarè), Comunione e Liberazione, le Acli, il Centro culturale Tommaso Moro e l’Azione Cattolica.

«Un’invasione assurda e terrificante, ma non imprevedibile, voluta da un tiranno; la miopia politica statunitense e le debolezze dell’Europa; la sconfitta – come in tutti i conflitti – della verità; il dramma dei profughi dipinto sui volti di donne, vecchi e bambini; ma anche la resistenza morale di chi è disposto al sacrificio della vita e di chi – in Russia – corre rischi personali per esprimere un dissenso; il valore della preghiera, anche da un punto di vista civile e persino politico.

Relatore principale della serata sarà Adriano Dell’Asta (1952) laureato in filosofia, già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Mosca dal 2010 al 2014, che insegna Cultura Russa e Lingua e Letteratura Russa all’Università Cattolica di Brescia e di Milano. All’incontro sarà presente padre Volodymyr Misterman, Cappellano della comunità cattolica ucraina di San Basilio Magno.

Appuntamento giovedì 17 marzo 2022, alle 21, nell’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore, via Bonomi 4 Gallarate