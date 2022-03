Droga nel Mendrisiotto, arrestato un 21enne

Un 21enne è stato arrestato nel Mendrisiotto il 23 marzo, accusato per reati di droga.

Il giovane è stato fermato dalla Polizia Cantonale, su disposizione del Ministero pubblico, in collaborazione con le Polizie comunali di Chiasso e Stabio.

Il 21enne è un cittadino albanese residente in Albania: è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di sostanze stupefacenti nel Mendrisiotto.

La perquisizione personale e dell’abitazione in cui era ospitato ha portato al ritrovamento e al sequestro di diverse decine di grammi di cocaina e anche di alcune migliaia di franchi in contanti, che in questi casi sono considerati provento dello spaccio.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.