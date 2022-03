Due appuntamenti con il Carnevale a Luino

Il Carnevale 2022 a Luino torna in piazza, con eventi e laboratori per bambini, tutti organizzati in collaborazione con il Comune di Luino. Dopo lo stop della pandemia, la cittadina è pronta per i festeggiamenti, in sicurezza ma con gioia e divertimento.

Due gli appuntamenti in programma per domani, sabato 5 marzo: laboratori creativi per bambini dai 3 agli 8 anni presso l’Accademia Bertani nella sede di via Bernardino Luini, e una caccia al tesoro per le vie del centro organizzata dall’oratorio San Luigi di Luino.

LABORATORI organizzati dall’Accademia Pietro Bertani

La mattinata a tema “Carnevale degli animali” sarà dedicata, su due turni, uno dalle 10 alle 11 e uno dalle 11:15 alle 12:15, ai bambini dai 3 ai 5 anni. Mentre il pomeriggio, a tema “Un Carnevale dai mille colori“, ai piccoli dai 6 agli 8 anni con la partecipazione speciale del “truccabimbi”. Anche in questo caso l’attività si dividerà su due turni, il primo dalle 14:00 alle 15:00 e il secondo dalle 15:15 alle 16:15.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla mail: info@accademiabertani.it.

CACCIA AL TESORO per le vie del centro

A partire dalle 14:30 è previsto il ritrovo presso l’oratorio San Luigi. Qui balli e giochi vi attendono e per non farsi mancare nulla, grazie al supporto dei ragazzi dell’oratorio, si darà al via ad una caccia al tesoro per le vie del centro. Alle 16:00 ci sarà poi, sempre presso l’oratorio, la premiazione delle maschere migliori e una gustosa merenda per tutti. Per questa occasione la strada, dall‘intersezione con via Creva a quella con viale Rimembranze, verrà chiusa al transito e alla sosta dalle 13:30 alle 17:00.