A Dumenza un carnevale per grandi e piccini

L’arrivo del Carnevale, soprattutto per i bambini, ha sempre avuto un nonsoché di magico. Probabilmente perché per un giorno possono diventare chi vogliono: il proprio personaggio preferito, un supereroe, una guerriera o una dolce principessa.

Stelle filanti e sorrisi sinceri danno infatti l’immagine perfetta di questa festività e dopo il periodo intenso che abbiamo vissuto, forse è anche questo di cui si ha bisogno.

A Dumenza l’appuntamento è per venerdì 5 marzo. La Pro Loco promuoverà, presso il centro sportivo Cara’, dei simpatici e “appetitosi” momenti per grandi e piccini. A partire dalle 15:00 animazione per bambini con Noemi, alle ore 19:00 apertura di uno stand gastronomico e alle ore 21:00 musica e balli a cura di DJ Fabio.

Obbligo di mascherina e Super Green Pass.