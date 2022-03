Eolo-Kometa sempre più varesina: tra gli sponsor arriva Chiaravalli Group

La Eolo-Kometa di ciclismo che domani – sabato 5 marzo – disputerà l’affascinante e importante “Strade Bianche” di Siena, è sempre più legata alla provincia di Varese anche per quanto riguarda i propri sponsor. Nei prossimi giorni infatti il team basato a Besozzo annuncerà un nuovo accordo con un’importante azienda del nostro territorio ovvero il Chiaravalli Group di Cavaria con Premezzo.

Chiaravalli Group è un’impresa fondata negli anni Cinquanta, attiva principalmente nel comparto meccanico e produce componenti che vengono utilizzate in numerosi settori industriali; conta oltre 250 dipendenti e una decina di sedi commerciali in Europa.

In attesa dell’ufficialità, è interessante sottolineare come Chiaravalli sia l’ennesimo marchio locale che ha deciso di sposare il progetto sportivo condotto da Ivan Basso e dai fratelli Contador: oltre allo sponsor principale Eolo che ha sede a Busto Arsizio infatti, il pool di sostenitori comprende già la Elmec di Brunello e la Kratos, sempre di Busto.

Tornando al ciclismo pedalato, la squadra affidata al direttore sportivo Stefano Zanatta è pronta per affrontare un impegno di primissimo piano, la “Strade Bianche” inserita nel calendario World Tour, ovvero il massimo livello del panorama mondiale. Per la corsa senese la Eolo-Kometa ha selezionato un gruppo “internazionale”: Vincenzo Albanese è sulla carta l’uomo principale per provare a fare risultato e avrà accanto gli italiani Simone Bevilacqua e Samuele Rivi, gli ungheresi Marton Dina ed Erik Fetter (che ha sostituito Fancellu, positivo al covid) e gli spagnoli Sergio Garcia e Diego Pablo Sevilla.

«Questa è una corsa bellissima, che negli anni è cresciuta in visibilità e in importanza – spiega lo stesso Zanatta alla vigilia – C’è molto seguito, ci sono le squadre più forti del mondo, e ci siamo anche noi: contenti, convinti di esserci, pronti a correre per farci vedere. Sarà durissima e lo sappiamo, ma la squadra ha già dimostrato di essere in ottima condizione e noi siamo pronti».

Dopo la gara senese la Eolo prenderà parte alla Tirreno-Adriatico alla quale parteciperà anche Lorenzo Fortunato (con lui anche Diego Rosa), sia nell’ottica di fare bene alla Corsa dei Due Mari sia in previsione del prossimo Giro d’Italia. Il team ha tra l’altro diffuso una intervista allo scalatore bolognese che vi proponiamo a seguire.