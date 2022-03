In fiamme il tetto di una villetta a Gazzada Schianno

Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio di venerdì 4 marzo a Gazzada Schianno, per un incendio che ha interessato il tetto di una villetta in via Adua.

Sul posto i Vigili del fuoco con autoscala, autobotte e mezzi di supporto e i Carabinieri.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Non si registrano feriti o intossicati.