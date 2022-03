Finto allarme bomba nelle banche di Malnate

Un po’ di trambusto e qualche preoccupazione per chi ha visto l’intervento dei carabinieri ma, fortunatamente, si è trattato di un finto allarme bomba. È successo nel pomeriggio di martedì 15 marzo a Malnate nelle banche del centro cittadino.

In molti hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine, anche con squadra cinofila. Sono stati isolati per controllo e precauzione gli istituti di credito e verificato l’inconsistenza dell’allarme scattato poco prima. Sono in corso le indagini per chiarire fino in fondo quanto accaduto.