Esplode un grosso petardo a Malnate, un ferito ed elisoccorso in azione

Un botto fortissimo, poi i lamenti di una persona ferita, le sirene delle ambulanze e il rumore dell’elisoccorso. E’ successo questa sera poco distante dal centro di Malnate, in viale delle Vittorie, poco dopo le 20.

Il forte botto, sentito da tutti i residenti della zona, è stato dovuto – secondo le prime informazioni – all’esplosione di un petardo di grosse dimensioni in un parcheggio in viale delle Vittorie, all’altezza del civico 40, non lontano dal Bar Maison.

Sono stati proprio alcuni ragazzi presenti all’interno del bar a prestare i primi soccorsi alla persona ferita, un uomo di 41 anni, di cui ancora non si conoscono le condizioni.

Sul posto i soccorsi medici, allertati in codice rosso con due ambulanze e l’auto medica. E’ decollato anche l’elisoccorso di stanza a Como. Sono arrivati in via precauzionale anche i Vigili del fuoco da Varese che però non sono intervenuti.

Ancora non sono chiari i dettagli dell’accaduto. I Carabinieri di Varese stanno ascoltando le persone presenti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. (seguono aggiornamenti)

Un anno fa, sempre a Malnate, nella notte dell’ultimo dell’anno un altro grave incidente, con un ragazzo di 17 anni gravemente ferito ad una mano e a un occhio proprio per l’esplosione di un petardo di grosse dimensioni.

(seguono aggiornamenti)