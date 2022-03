Fratelli d’Italia in piazza a Cugliate Fabiasco per raccogliere firme

Conclusa la mattinata di raccolta firme per la proposta referendiaria sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte di Fratelli d’Italia a Cugliate Fabiasco.

«Ottima partecipazione considerando che si tratta della prima uscita in un piccolo Comune con il simbolo di Partito, fattore da non sottovalutare nelle Valli abbandonate politicamente fino ad ora. Abbiamo raccolto in 2/3 ore una cinquantina di firme e possiamo ritenerci soddisfatti per il risultato oltre le aspettative» afferma Massimo Nicoletti.

Prosegue Marco Gasparini: «Bellissima mattinata densa e vissuta, ci preme ringraziare Giovanna Spina e Salvatore Giordano che sono stati i primi a credere nel progetto del Comitato appoggiandoci e non facendoci mai mancare il loro supporto e presenza».