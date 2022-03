Futura Volley, semaforo verde per i playoff: comincia la sfida a Montecchio

È già tempo di playoff per il campionato di Serie A2 di pallavolo femminile: domenica 20 marzo (ore 17), al PalaBorsani di Castellanza, la Futura Volley Busto Arsizio attende – con il fattore campo a favore – la Ipag Sorelle Ramonda di Montecchio Maggiore in quello che sulla carta è l’ottavo di finale più equilibrato del tabellone.

Quarta contro quinta (seppur di due gironi diversi), al termine della stagione regolare, le due formazioni hanno concluso la prima fase con lo stesso numero di vittorie (12) ma distanziate di tre punti: le bustocche hanno chiuso a quota 38 appaiate a San Giovanni in Marignano che, vincendo l’ultimo match e conservando una miglior differenza set, ha scavalcato le biancorosse proprio nel recupero che ha concluso il calendario.

I playoff sono un traguardo storico per la giovane società guidata dalla famiglia Forte: nei precedenti due campionati di A2 infatti le Cocche non li avevano giocati prima a causa del Covid che interruppe il torneo (con le biancorosse ben lanciate verso la post season), poi per una stagione terminata senza qualificazione, dodici mesi fa. Ora questa nuova avventura nella quale la Futura ha le carte in regola per superare almeno il primo turno, a patto di confermare i miglioramenti mostrati nelle ultime tre gare di regular season e di riuscire a salire ancora un po’ sulla scala dell’intensità di gioco.

Le vicentine di Montecchio sono allenate da coach Daris Amodio e metteranno in campo tanta freschezza, basti pensare alle otto giocatrici nate dopo il 2000 e alla veterana – la palleggiatrice Laura Bortoli – che ha appena 25 anni. L’opposto Mazzon e la schiacciatrice Fiorio sono le principali bocche da fuoco di un sestetto “variabile”, nel senso che Amodio ha cambiato spesso le carte in tavola al momento di andare in campo.

«Affrontiamo una squadra che spesso ha fatto vedere del bel gioco, ha avuto un solo passaggio a vuoto durante tutta la stagione e ha ottenuto un quinto posto che fa capire quale può essere la grinta di Montecchio – avverto coach Lucchini alla vigilia – L’attenzione che dovremo mettere è massima, le nostre avversarie sanno dare grande intensità al gioco e hanno buonissimi terminali offensivi come Mazzon, Fiorio e Jeremic, tutte dotate di ottimi colpi. Ovviamente non si potrà scherzare: dobbiamo arrivare concentrati e sfruttare immediatamente il fattore campo che abbiamo conquistato».

I biglietti per Gara1 (la seconda sfida si giocherà a Montecchio mercoledì 23 marzo) sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketmaster a dal pomeriggio di venerdì 18; fino a sabato sarà possibile usufruire dell’offerta per società sportive e gruppi scolastici, con cui le comitive di almeno 10 persone che prenoteranno la presenza alla mail biglietteria@fvgiovani.com potranno accedere alla gara a metà prezzo.