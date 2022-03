Una giornata per la Valle del Lanza con “Puliamo il Plis 2022”

Sabato 2 aprile le Guardie Ecologiche Volontarie e i gruppi di Protezione Civile dei Comuni del Parco saranno impegnati nella pulizia delle aree adiacenti alle principali strade che attraversano il PLIS Valle del Lanza: via Varese e via Molino del Trotto a Solbiate con Cagno, via Mulini e via Fontanelle a Malnate, via Baracca e la SS Briantea a Vedano Olona e la SP20 tra Valmorea e Rodero.

Per i cittadini che vogliano partecipare e dare una mano, armati di guanti, gilet ad alta visibilità e abbigliamento adatto, il ritrovo è alle ore 14.30 in varie località del Plis.

Ci sarà la possibilità di iniziare i percorsi dai Mulini del Trotto a Solbiate con Cagno, dai Mulini di Gurone, dalla Briantea in prossimità del centro commerciale di San Salvatore o dalla stazione della Valmorea a Rodero.